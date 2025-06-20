Війна Ізраїлю та Ірану / © ТСН.ua

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Ескалація між Ізраїлем та Іраном, особливо у формі ракетних ударів, може мати непередбачувані наслідки. Один із головних ризиків — дестабілізація Кавказу, яка може спричинити «ефект доміно» в усьому регіоні, а згодом і у світі.

Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников у своєму дописі на Facebook.

«Цей регіон, що перебуває між Іраном, Росією, Туреччиною та Європою, є не просто географічним мостом — він нервова система для політичної рівноваги від Чорного до Каспійського морів», - наголосив він.

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За словами Портникова, ймовірне падіння іранського режиму може призвести до хаосу, міжетнічних конфліктів і хвиль біженців, що рушать до Кавказу, Туреччини, Європи — ба навіть до України або Росії.

«У Європі така хвиля може викликати нову міграційну кризу, подібну до сирійської. І, як наслідок, посилення крайніх політичних сил — як правих, так і лівих — які традиційно орієнтуються на Москву», - зазначив експерт.

Яким буде вплив на війну в Україні

За словами Віталія Портникова, падіння режиму аятоли в Ірані буде мати свій відголосок для України.

«У разі краху іранського режиму Росія втратить одного з головних союзників. Але водночас хаос у регіоні може ускладнити ситуацію для України — і геополітично, і міграційно. Альтернативний сценарій, у якому режим аятол збережеться, але втратить агресивність і ядерні амбіції, міг би знизити ризики як для Ізраїлю, так і для України», - зазначив він.

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Журналіст додав, що президент держави-агресорки Володимир Путін використовує іранську кризу, щоб послабити підтримку України в Європі, погрожуючи новою хвилею мігрантів.

Нагадаємо, 19 червня у Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо Ірану упродовж наступних двох тижнів.