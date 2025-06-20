- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1105
- Час на прочитання
- 2 хв
Російські атаки дронами по Україні можуть зменшитись: в чому причина
За словами Ківісельга, Росія вже планує збільшувати виробництво дронів, але наразі їх інтенсивність атак падає.
Російські атаки дронами по Україні можуть тимчасово зменшитись через загострення на Близькому Сході.
Таку думку висловив голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг в інтерв’ю виданню ERR.
За словами Ківісельга, Ізраїль мав можливість нанести удар по заводу з виробництва дронів в іранському Ісфахані, а Україна неодноразово атакувала російські заводи з виробництва дронів, зокрема в Єлабузі. Це впливає на постачання безпілотників російській армії.
Голова розвідки вважає, що найближчим часом інтенсивність застосування дронів Росією може знизитися. Він також звернув увагу на тактику РФ: протягом кількох днів росіяни запускали по 60-70 дронів, накопичуючи сили для одночасних масових атак до 350-450 апаратів. Таку ж схему використовували і для застосування крилатих і балістичних ракет.
Ківісельг додав, що Росія планує нарощувати виробництво дронів і найчастіше атакує кілька об’єктів одночасно, включаючи цивільні споруди.
«Якщо раніше удари по цивільній інфраструктурі були поодинокими, то тепер вони стали системними», — нагадав він, згадавши нещодавні атаки на Київ та Одесу.
Ще один важливий висновок розвідника — літній наступ Росії на сході України фактично застопорився через наполегливу оборону ЗСУ. Це свідчить про ефективність українських захисників у відбитті агресії.
Нагадаємо, фото з роботою ППО або уламками дронів, опубліковані в інтернеті, можуть стати джерелом розвідданих для ворога. Навіть бортові номери дронів дозволяють противнику точно визначити їхній маршрут і зону ураження.
«Шахеди» отримують інформацію про місце знищення своїх апаратів у реальному часі через соцмережі, що дає їм змогу коригувати маршрути атаки під час польоту і знижує ефективність протиповітряної оборони.