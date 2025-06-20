Російські атаки дронами по Україні можуть зменшитись: в чому причина

Шахеди / © t.me/SJTF_Odesa

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Російські атаки дронами по Україні можуть тимчасово зменшитись через загострення на Близькому Сході.

Таку думку висловив голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг в інтерв’ю виданню ERR.

За словами Ківісельга, Ізраїль мав можливість нанести удар по заводу з виробництва дронів в іранському Ісфахані, а Україна неодноразово атакувала російські заводи з виробництва дронів, зокрема в Єлабузі. Це впливає на постачання безпілотників російській армії.

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Голова розвідки вважає, що найближчим часом інтенсивність застосування дронів Росією може знизитися. Він також звернув увагу на тактику РФ: протягом кількох днів росіяни запускали по 60-70 дронів, накопичуючи сили для одночасних масових атак до 350-450 апаратів. Таку ж схему використовували і для застосування крилатих і балістичних ракет.

Ківісельг додав, що Росія планує нарощувати виробництво дронів і найчастіше атакує кілька об’єктів одночасно, включаючи цивільні споруди.

«Якщо раніше удари по цивільній інфраструктурі були поодинокими, то тепер вони стали системними», — нагадав він, згадавши нещодавні атаки на Київ та Одесу.

Ще один важливий висновок розвідника — літній наступ Росії на сході України фактично застопорився через наполегливу оборону ЗСУ. Це свідчить про ефективність українських захисників у відбитті агресії.

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Нагадаємо, фото з роботою ППО або уламками дронів, опубліковані в інтернеті, можуть стати джерелом розвідданих для ворога. Навіть бортові номери дронів дозволяють противнику точно визначити їхній маршрут і зону ураження.

«Шахеди» отримують інформацію про місце знищення своїх апаратів у реальному часі через соцмережі, що дає їм змогу коригувати маршрути атаки під час польоту і знижує ефективність протиповітряної оборони.