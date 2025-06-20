Україна "подарувала" Росії "зуби дракона" на Сумщині: подробиці

Зуби дракона / © Associated Press

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Інженерні загородження — ключовий елемент стримування російського наступу. Та як виявилося, на різних напрямках ситуація з підготовкою суттєво різниться.

Про це повідомляє DeepState.

За даними аналітиків біля Юнаківки, що на Сумщині вже понад місяць лежать невстановлені інженерні споруди, які мали б захищати позиції українських бійців. Усе, що залишилось на цих ділянках, — це неякісні окопи, які легко знищують ворожі дрони.

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«На даних світлинах — околиці населеного пункту Юнаківка та черговий подарунок для кацапів, які можуть потім облаштувати для себе інженерні загородження. З різних відео, якими з нами поділилися та аналізу супутникових знімків, вони лежали там на один місяць (приблизно з початку зими)», — зазначають аналітики.

На противагу цьому, у Костянтинівці інженерна підготовка дала реальні плоди. Як повідомляють бійці, завдяки завчасно встановленим протитанковим ровам, мінним загородженням та «єгозі» вдалося зупинити ворожу техніку та піхоту.

«Протитанковий рів врятував наші сраки», — коментують військові з передової, підкреслюючи ефективність таких споруд.

Бійці зазначають, що головна проблема не лише у будівництві, а в тому, що позиції не мають достатньо особового складу для їх утримання. Якщо противник захоплює такі ділянки, повернути їх назад надзвичайно важко.

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Нагадаємо, на окремих напрямках у Сумській області дороги почали накривати спеціальними антидроновими сітками. Такі конструкції суттєво ускладнюють роботу ворожої аеророзвідки та забезпечують захист від ударів безпілотників.

Також за словами військового Кирила Сазонова, у Сумські області російська армія зазнає великих втрат. Наразі стрімкого просування загарбників не фіксують. Бої точаться за Юнаківку, але росіянам не вдається взяти село.

Військовий каже, що командування країни-агресорки кинуло на Сумщину елітні частин — як от десант та морпіхів. Втім, навіть вони зазнають катастрофічних втрат.