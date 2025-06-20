Білецький розповів, скільки дронів потрібно для ефективної оборони фронту

Оператор дрона

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Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів про критичну потребу ЗСУ щодо безпілотників. За його оцінкою, щоб ефективно прикривати 52 км лінії фронту, необхідно від 5 000 до 6 000 бойових дронів.

Таку думку він вісловив у інтерв’ю Яніні Соколовій.

«По‑хорошому треба шість тисяч. Обійтися можна 5 ма», — уточнив він, навівши приклад: 5 % від загальної лінії фронту (приблизно 976 км) — це ті 52 км, які потребують безперервного патрулювання дронами.

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5 тис. апаратів, на думку Білецького, — «не так вже багато», враховуючи загальний ресурс фронту.

За словами командира, держава забезпечує «левову частку» коштів на такі системи, але цієї підтримки недостатньо, щоб охопити всю потребу.

«Держава не дуже цікавиться дрібницями, в яких і криється суть справи», — заявив Білецький.

За його словами, технічні дрібниці іноді вирішують ефективність прикриття — навіть кілька сотень недоотриманих безпілотників можуть створити вразливість на ділянках фронту.

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На тлі посилення повітряної загрози дронами та реактивними засобами ворога, у ЗСУ наголошують на потребі в масштабному інвестиційному підході — держфінансування плюс волонтерська підтримка.

Збільшення кількості бойових дронів сприятиме кращому контролю повітряної ситуації, зменшенню прицільних ударів та активнішому виявленню загроз.

Нагадаємо, в Україні розробили сучасний комплекс радіоелектронної боротьби Algiz AM, який успішно приглушує дрони типу Mavic. Система вже застосовується на фронті — вона мобільна, має кругове випромінювання та керується дистанційно.

Серед ключових переваг комплексу — ефективне блокування каналів управління БпЛА та можливість дистанційної роботи. Завдяки цьому оператори можуть керувати пристроєм із безпечної відстані, перебуваючи в укритті, що суттєво знижує ризики на лінії зіткнення.

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