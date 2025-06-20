В полку "Рарог" створюють перший жіночий екіпаж

У «Рарозі» формують перший жіночий екіпаж

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Полк безпілотних систем «Рарог» формує перший жіночий екіпаж.

Про це йдеться у повідомленні 427-го окремого полку безпілотних систем «Рарог» у Telegram.

«Безпрецедентне рішення в „Рарозі“: формуємо перший жіночий екіпаж! Обставини підштовхують тебе бути корисною саме в армії? Готова пройти відбір і багато вчитись? Спробуй себе в екіпажі-перехоплювачів БпЛА — поруч служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стержнем!» — йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що у ЗСУ може з’явитись більше нових унікальних дронів.