В полку "Рарог" создают первый женский экипаж

В «Розе» формируют первый женский экипаж

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Полк беспилотных систем «Рарог» формирует первый женский экипаж.

Об этом говорится в сообщении 427-го отдельного полка беспилотных систем «Рарог» в Telegram.

«Беспрецедентное решение в „Розе“: формируем первый женский экипаж! Обстоятельства подталкивают тебя быть полезным именно в армии? Готова пройти отбор и много учиться? Попробуй себя в экипаже-перехватчиках БпЛА — рядом будут служить сестры с общими ценностями и внутренним стержнем!» — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в ВСУ может появиться больше новых уникальных дронов.