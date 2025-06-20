- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 283
- Время на прочтение
- 1 мин
В полку "Рарог" создают первый женский экипаж
Беспрецедентное решение: в Украине формируют первый женский экипаж-перехватчик БпЛА.
Полк беспилотных систем «Рарог» формирует первый женский экипаж.
Об этом говорится в сообщении 427-го отдельного полка беспилотных систем «Рарог» в Telegram.
«Беспрецедентное решение в „Розе“: формируем первый женский экипаж! Обстоятельства подталкивают тебя быть полезным именно в армии? Готова пройти отбор и много учиться? Попробуй себя в экипаже-перехватчиках БпЛА — рядом будут служить сестры с общими ценностями и внутренним стержнем!» — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ВСУ может появиться больше новых уникальных дронов.