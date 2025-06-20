РФ відновила удари по енергосистемі України: чи будуть відключення

Російська атака на енергетичну інфраструктуру УкраїниРосійська атака на енергетичну інфраструктуру України / © ТСН.ua

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Росія відновила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України минулого тижня. Наразі немає загроз відключень світла, але ситуація може змінитися.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив під час виступу у Верховній Раді, якій транслює народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами Галущенка, на сьогодні українська енергосистема працює у стабільному режимі, і це відчувають споживачі.

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«Але, безумовно, ситуація складна. Перш за все, це є наслідком безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися минулого року і цього року. На жаль, зараз атаки відновилися. Масштабні атаки були на минулому тижні і щоденні атаки на відповідні обладнання у прифронтових регіонах», — розповів очільник Міненерго.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема атомну генерацію.

Як заявляв на початку червня військовий експерт Владислав Селезньов, росіяни активізували атаки на енергетичну інфраструктуру України, аби восени та взимку порушити стабільність життя звичайних українців.