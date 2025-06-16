В одній з областей росіяни атакували енергетиків ДТЕК

Енергетика. / © Associated Press

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У понеділок, 16 червня, в одному з прифронтових міст Дніпропетровської області FPV-дрон атакував підрозділ ДТЕК.

Про це повідомили у преслужбі ДТЕК.

“В одному з прифронтових міст Дніпропетровської області FPV-дрон атакував підрозділ ДТЕК. На щастя, наші колеги залишились неушкодженими”, - наголосили у повідомленні.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нові удари по енергетиці. За наявною інформацією від розвідок партнерів, Кремль планує подальші атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема атомну генерацію.

Зауважимо, цієї ночі Росія вгатила по Україні 138 дронами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 125 ворожих БпЛА. Зафіксовані влучання ворожих дронів у 10 локаціях.

Дата публікації 13:50, 16.06.25 Кількість переглядів 2 Росіяни навмисне скинули дрон на тракториста в полі! Страхіття на Сумщині