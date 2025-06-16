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- Украина
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В одной из областей россияне атаковали энергетиков ДТЭК
В результате атаки россиян энергетики не пострадали.
В понедельник, 16 июня, в одном из прифронтовых городов Днепропетровской области FPV-дрон атаковало подразделение ДТЭК.
Об этом сообщили в преслужбе ДТЭК.
"В одном из прифронтовых городов Днепропетровской области FPV-дрон атаковал подразделение ДТЭК. К счастью, наши коллеги остались невредимыми", - подчеркнули в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые удары по энергетике. По имеющейся информации от разведок партнеров, Кремль планирует дальнейшие атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе атомную генерацию.
Заметим, в эту ночь Россия приготовила по Украине 138 дронов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 125 враждебных БПЛА. Зафиксированы попадания вражеских дронов в 10 локациях.