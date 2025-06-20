Билецкий рассказал, сколько дронов нужно для эффективной обороны фронта

Оператор дрона

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Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал о критической потребности ВСУ по поводу беспилотников. По его оценке, чтобы эффективно прикрывать 52 км линии фронта, необходимо от 5000 до 6000 боевых дронов.

Такое мнение он высказал в интервью Янине Соколовой.

«По-хорошему нужно шесть тысяч. Обойтись можно 5 м», — уточнил он, приведя пример: 5% от общей линии фронта (примерно 976 км) — это 52 км, которые требуют непрерывного патрулирования дронами.

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5 тыс. аппаратов, по мнению Белецкого, «не так уж много», учитывая общий ресурс фронта.

По словам командира, государство обеспечивает «львиную долю» средств на такие системы, но этой поддержки недостаточно, чтобы охватить всю потребность.

«Государство не очень интересуется мелочами, в которых и кроется суть дела», — заявил Белецкий.

По его словам, технические мелочи иногда решают эффективность прикрытия — даже несколько сот недополученных беспилотников могут создать уязвимость на участках фронта.

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На фоне усиления воздушной угрозы дронами и реактивными средствами врага, в ВСУ отмечают потребность в масштабном инвестиционном подходе — госфинансирование плюс волонтерская поддержка.

Увеличение количества боевых дронов будет способствовать лучшему контролю воздушной ситуации, уменьшению прицельных ударов и более активному выявлению угроз.

Напомним, в Украине разработали современный комплекс радиоэлектронной борьбы Algiz AM, успешно приглушающий дроны типа Mavic. Система уже применяется на фронте — она мобильна, имеет круговое излучение и управляется дистанционно.

Среди ключевых преимуществ комплекса — эффективная блокировка каналов управления БпЛА и возможность дистанционной работы.

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