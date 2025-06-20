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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Чорнобильській зоні пролунав вибух: що відомо про наслідки (фото)

Чорнобильська зона залишається небезпечною не лише через радіацію.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Чорнобильська зона

Чорнобильська зона / © Getty Images

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС пролунав вибух, який зафіксували прикордонники біля кордону з Білоруссю.

Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Як виявилося, на вибуховому пристрої, залишеному після російської окупації, підірвався кінь Пржевальського — рідкісний вид, акліматизація якого в Чорнобильській зоні стала одним із значущих досягнень природоохоронців

Понівечене тіло тварини було знайдено біля одного з покинутих лісових маршрутів, де раніше розміщувалися позиції російських військ.

Кінь Пржевальського підірвався на російській міні / © Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Кінь Пржевальського підірвався на російській міні / © Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

«Ця трагедія нагадує про тривалі наслідки війни: навіть після відступу окупаційних військ смертельна небезпека залишається — і для диких тварин, і для людей», — йдеться у повідомленні ДАЗВ.

У Держагентстві нагадали, що Чорнобильська зона наразі закрита для відвідування і надалі залишається небезпечною не лише через радіацію.

Нагадаємо, раніше у Чорнобильському заповіднику помітили найбільшого червонокнижного жука України.

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