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У Чорнобильській зоні пролунав вибух: що відомо про наслідки (фото)
Чорнобильська зона залишається небезпечною не лише через радіацію.
У зоні відчуження Чорнобильської АЕС пролунав вибух, який зафіксували прикордонники біля кордону з Білоруссю.
Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).
Як виявилося, на вибуховому пристрої, залишеному після російської окупації, підірвався кінь Пржевальського — рідкісний вид, акліматизація якого в Чорнобильській зоні стала одним із значущих досягнень природоохоронців
Понівечене тіло тварини було знайдено біля одного з покинутих лісових маршрутів, де раніше розміщувалися позиції російських військ.
«Ця трагедія нагадує про тривалі наслідки війни: навіть після відступу окупаційних військ смертельна небезпека залишається — і для диких тварин, і для людей», — йдеться у повідомленні ДАЗВ.
У Держагентстві нагадали, що Чорнобильська зона наразі закрита для відвідування і надалі залишається небезпечною не лише через радіацію.
Нагадаємо, раніше у Чорнобильському заповіднику помітили найбільшого червонокнижного жука України.