ПСЖ наблизився до підписання Забарного: відома сума гучного трансферу

Ілля Забарний / © Associated Press

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Французький ПСЖ близький до підписання центрального захисника англійського "Борнмута" Іллі Забарного.

Сума трансферу 22-річного українця складе близько 60 мільйонів євро, повідомляє авторитетне видання L'Equipe.

Найближчим часом сторони повинні закрити перехід, який уже погоджено. Залишилося лише декілька фінальних деталей.

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Раніше журналіст та інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що Забарний уже погодив умови особистого контракту з парижанами. За його інформацією, угода українця з ПСЖ буде розрахована до 2030 року.

Забарний приєднався до "Борнмута" в січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.

Минулого літа Ілля подовжив контракт із "вишнями" до кінця червня 2029 року.

У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист. "Вишні" фінішували на 9-му місці в АПЛ.

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Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.