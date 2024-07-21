Забарний подовжив контракт із "Борнмутом" – подробиці

Нова угода 21-річного українця з клубом АПЛ розрахована до літа 2029-го.

Український захисник Ілля Забарний підписав новий контракт з англійським "Борнмутом".

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Нова угода 21-річного українця з "вишнями" розрахована до літа 2029 року. Зазначається, що підписання контракту на поліпшених умовах стала результатом чудової гри футболіста в сезоні-2023/24.

"Такий радий та щасливий бути тут. Мені все дуже подобається, це гарне місто і справді захопливий проєкт.

Пережив багато хороших моментів, минулий сезон був важливим для мене. Ми набрали рекордну кількість очок, але можемо зробити більше. Це справді чудове місце, радий продовжити своє перебування тут", – прокоментував Забарний підписання нового контракту з "вишнями".

Another key squad member has put pen to paper ✍️



Five more years of Zaba ❤️ pic.twitter.com/sbdLIZiyEM — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) July 21, 2024

Забарний приєднався до "Борнмута" в січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро. У складі "вишень" він зіграв 47 матчів і забив один гол.

У сезоні-2023/24 захисник збірної України виходив в основному складі "Борнмута" у 37 з 38 матчів АПЛ, відзначившись одним забитим м'ячем.

Минулу кампанія "вишні" завершили на 12-му місці у чемпіонаті Англії. Підопічні Андоні Іраоли набрали 48 очок у 38 поєдинках.

Новий сезон АПЛ команда Забарного розпочне 17 серпня виїзним матчем з "Ноттінгем Форест".

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