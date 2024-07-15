Надворі так спекотно, що можна підсмажити яйце на тротуарі. Важко собі уявити, що відбувається з корінням наших рослин і зрозуміло, що потрібно збільшувати поливання.

Коли температура так довго тримається на позначці 30-35 градусів, щоб не занапастити сад і не втратити врожай, нам необхідно активізувати поливання.

Наскільки потрібно його збільшити і як урятувати рослини в таку спеку, розповідає Gardening Know How.

Поливання під час сильної спеки

Поливання під час спеки — одна з найважливіших речей, які ви можете зробити, щоб врятувати рослини, що зазнали теплового стресу, і допомогти вашому газону пережити літо.

Питання у тому, скільки поливати під час періодів спеки. Не існує простої відповіді на питання, тому що потреби у воді під час хвиль спеки сильно відрізняються від рослини до рослини і навіть від місця до місця, залежно як від температури повітря, так і від типу ґрунту у вашому саду. Якщо ваші рослини у горщиках — це ще одна проблема. На щастя, рослини подають нам сигнали про те, що їм потрібна вода.

Наприклад, якщо ви перевіряєте свою рослину вранці і бачите, що з нею все гаразд, але до полудня вона поникає або знебарвлюється, вам необхідно її полити. Якщо ваш город, який люто зростав, раптово зупинився, вам потрібно збільшити поливання. Якщо ваші кошики повністю висихають між поливаннями через спеку, вам необхідно поливати частіше ці кошики.

Як зрозуміти, чи добре ви полили рослини

Як поливати рослини під час спеки / Фото: Credits

Неважливо, чи користуєтеся ви лійкою, використовуєте шланги або замочуєте свої підвісні кошики в резервуарі з водою — головне бути послідовним.

Щоб визначити, скільки води потрібно, може знадобитися кілька спроб, але є хороший спосіб з'ясувати, скільки води необхідно. Поливайте рослини так, як ви вважаєте за потрібне, потім поверніться приблизно за пів години і викопайте поблизу яму глибиною близько 20 см.

Якщо ґрунт вологий, але не мокрий наскрізь — значить, ви все зробили правильно. Якщо сухо — потрібно поливати більше. Якщо дійсно волого — поливайте менше, або зробіть щось, щоб покращити дренаж для майбутнього здоров'я ваших рослин.

Як зберегти рослини в прохолоді

Звичайно, поливання — це не все, що ви можете зробити, щоб зберегти рослини прохолодними, коли на вулиці спекотно. Ось ще кілька порад:

Сильно мульчуйте. Мульча чудово захищає від зимового холоду, але вона також чудово захищає від літньої спеки. Мульча гарна в усьому. Нанесіть 5-10 см мульчі навколо ландшафтних рослин і стежте за тим, щоб мульча не торкалася самих рослин.

Перемістіть рослини горщика в тінь. Багато кімнатних рослин проводять літо на балконі або на терасі, але іноді там може бути досить спекотно. Якщо у вас немає місця під прямим сонячним промінням, спробуйте встановити тент або парасольку, щоб блокувати частину інтенсивного сонячного випромінювання, яке висушує ваші горщики протягом дня.

Ведіть журнал поливання. Це може допомогти відстежувати, скільки і як довго ви поливаєте, щоб побачити, як на це реагують рослини.

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