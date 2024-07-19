"Дніпро-1" офіційно виключили зі складу учасників УПЛ

Наразі залишається невідомим, хто замінить дніпрян у наступному розіграші чемпіонату України.

"Дніпро-1" офіційно виключили зі складу учасників української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Сьогодні на Загальних зборах Учасників Української Прем'єр-ліги обговорювали заяву СК "Дніпро-1" щодо зняття зі змагань та можливі варіанти для заміни клубу в сезоні-2024/25.

Представники клубів УПЛ ухвалили рішення задовольнити прохання СК "Дніпро-1" виключити зі складу учасників змагань. Після чого за результатами рейтингового голосування визначили дві пропозиції на розгляд та затвердження Виконкому УАФ відповідно до статті 5 Регламенту для заміни СК "Дніпро-1".

Перша, яка набрала найбільше голосів, – надати місце в УПЛ ФК "Минай".

Друга – провести перехідний турнір за участі чотирьох команд ("Минай", "Металіст 1925", "Лівий Берег" та "Епіцентр"), переможець якого гратиме в УПЛ в сезоні-2024/25.

Остаточне рішення з цього питання має затвердити Виконком УАФ", – йдеться в повідомленні.

Минулого сезону "Дніпро-1" посів четверте місце в УПЛ. Підопічні Юрія Максимова повинні були у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграти проти угорської "Академії Пушкаш". Матчі планували провести 25 липня та 1 серпня.

Раніше комерційний директор дніпровського клубу В'ячеслав Фрідман в інтерв'ю Tribuna.com розповів, що через фінансові проблеми команда готова знятися з чемпіонату України.

"У нас є бюджет, але тільки до зими. Тому, якщо не буде бюджету до літа, ми не будемо стартувати, щоб не псувати чемпіонат іншим", – сказав Фрідман.

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