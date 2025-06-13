Забарний погодив умови особистого контракту з переможцем Ліги чемпіонів

Ілля Забарний / © Associated Press

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Центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний невдовзі може перейти до французького ПСЖ.

Як повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Ніколо Скіра, 22-річний українець уже погодив умови особистого контракту з парижанами.

Зазначається, що угода Забарного з ПСЖ буде розрахована до 2030 року.

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Раніше повідомлялося, що паризький гранд, який у сезоні-2024/25 вперше в історії виграв Лігу чемпіонів, зробив "Борнмуту" пропозицію щодо трансферу оборонця збірної України.

"Вишні" хочуть отримати за свого основного захисника 70 мільйонів євро. Поки що невідомо, чи готові парижани заплатити таку суму.

Забарний приєднався до "Борнмута" в січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.

Минулого літа Ілля подовжив контракт із "вишнями" до кінця червня 2029 року.

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У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист. "Вишні" фінішували на 9-му місці в АПЛ.

Нагадаємо, цього тижня Забарний увійшов до трійки наймолодших капітанів у історії збірної України з футболу. Він з капітанською пов'язкою вивів "синьо-жовтих" на товариський матч з Новою Зеландією.