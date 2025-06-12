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Легенда "Манчестер Сіті" Де Брейне офіційно знайшов новий клуб
Бельгієць виступатиме за чемпіонів Італії.
Італійський "Наполі" оголосив про підписання півзахисника Кевіна Де Брейне.
33-річний бельгієць приєднався до чемпіонів Італії у статусі вільного агента.
Подробиці контракту не розголошуються, але раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що угода буде розрахована на два роки і матиме опцію подовження.
У сезоні-2024/25 Де Брейне забив 6 голів та віддав 8 асистів у 38 матчах за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах.
Кевін виступав за "Манчестер Сіті" від 2015 року, коли перейшов з німецького "Вольфсбурга".
За 10 років з "городянами" бельгієць виграв 18 трофеїв, зокрема шість титулів АПЛ і Лігу чемпіонів.