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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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На таємній зустрічі світової еліти говоритимуть про майбутнє України

У таких щорічних зустрічах беруть участь від 120 до 150 запрошених осіб з числа найвищих політиків і керівників корпорацій, банків та фондів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
український прапор

Український прапор / © Associated Press

У четвер, 12 червня, у шведській столиці Стокгольмі розпочнеться таємна зустріч світової еліти — Більдерберзької групи. На цьому заході, який триватиме до неділі, обговорюватимуть, зокрема, майбутнє України.

Про це повідомляє видання RMF24.

Серед гостей цього заходу — генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, президент Фінляндії Александер Стубб, міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також спікерка бундестагу Юлія Клекнер.

Серед інших відомих імен — засновник Spotify Даніель Ек, генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі, генеральна директорка банку Santander Ана Ботін та генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.

Зустріч відбуватиметься в розкішному Grand Hotel. Темою для розмови будуть євроатлантичні відносини, майбутнє України, економіка США, Європа, Близький Схід, а також інновації в галузі оборони, штучний інтелект і питання міграції.

Підготовка до зустрічі світової еліти у Стокгольмі триває від вівторка. Територія навколо готелю огороджена та охороняється поліцією. Це пов’язано з оголошеними демонстраціями проти зустрічі.

Діяльність Більдерберзької групи є секретною, трансляції дебатів чи пресконференцій не проводяться. Саме це і стало причиною теорій змови, що виникають навколо неї.

Що таке Більдерберзька група

Більдерберзька група — це міжнародне об’єднання людей зі світу політики та економіки.

Щорічно відбуваються зустрічі цієї спільноти, в яких беруть участь від 120 до 150 запрошених осіб з числа найвищих політиків, членів правління великих міжнародних установ, значних фондів, банків та корпорацій з глобальним охопленням і впливом.

Нагадаємо, нещодавно ТСН.ua зібрав думки відомих публічних інтелектуалів, істориків, журналістів і військових про те, яким буде майбутнє нашої держави.

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