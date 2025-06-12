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На таємній зустрічі світової еліти говоритимуть про майбутнє України
У таких щорічних зустрічах беруть участь від 120 до 150 запрошених осіб з числа найвищих політиків і керівників корпорацій, банків та фондів.
У четвер, 12 червня, у шведській столиці Стокгольмі розпочнеться таємна зустріч світової еліти — Більдерберзької групи. На цьому заході, який триватиме до неділі, обговорюватимуть, зокрема, майбутнє України.
Про це повідомляє видання RMF24.
Серед гостей цього заходу — генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, президент Фінляндії Александер Стубб, міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також спікерка бундестагу Юлія Клекнер.
Серед інших відомих імен — засновник Spotify Даніель Ек, генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі, генеральна директорка банку Santander Ана Ботін та генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.
Зустріч відбуватиметься в розкішному Grand Hotel. Темою для розмови будуть євроатлантичні відносини, майбутнє України, економіка США, Європа, Близький Схід, а також інновації в галузі оборони, штучний інтелект і питання міграції.
Підготовка до зустрічі світової еліти у Стокгольмі триває від вівторка. Територія навколо готелю огороджена та охороняється поліцією. Це пов’язано з оголошеними демонстраціями проти зустрічі.
Діяльність Більдерберзької групи є секретною, трансляції дебатів чи пресконференцій не проводяться. Саме це і стало причиною теорій змови, що виникають навколо неї.
Що таке Більдерберзька група
Більдерберзька група — це міжнародне об’єднання людей зі світу політики та економіки.
Щорічно відбуваються зустрічі цієї спільноти, в яких беруть участь від 120 до 150 запрошених осіб з числа найвищих політиків, членів правління великих міжнародних установ, значних фондів, банків та корпорацій з глобальним охопленням і впливом.
Нагадаємо, нещодавно ТСН.ua зібрав думки відомих публічних інтелектуалів, істориків, журналістів і військових про те, яким буде майбутнє нашої держави.