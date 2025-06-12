На тайной встрече мировой элиты будут говорить о будущем Украины

Украинский флаг / © Associated Press

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В четверг, 12 июня, в шведской столице Стокгольме начнется тайная встреча мировой элиты — Бильдербергской группы. На этом мероприятии, которое продлится до воскресенья, будут обсуждать, в частности, будущее Украины.

Об этом сообщает издание RMF24

Среди гостей этого мероприятия — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Финляндии Александер Стубб, министр финансов Норвегии и бывший Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также спикер Бундестага Юлия Клекнер.

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Среди других известных имен — основатель Spotify Даниэль Эк, генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири, генеральный директор банка Santander Ана Ботин и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Встреча будет проходить в роскошном Grand Hotel. Темой для разговора будут евроатлантические отношения, будущее Украины, экономика США, Европа, Ближний Восток, а также инновации в области обороны, искусственный интеллект и вопросы миграции.

Подготовка к встрече мировой элиты в Стокгольме продолжается со вторника. Территория вокруг отеля ограждена и охраняется полицией. Это связано с объявленными демонстрациями против встречи.

Деятельность Бильдербергской группы является секретной, трансляции дебатов или пресс-конференций не проводятся. Именно это и стало причиной теорий заговора, возникающих вокруг нее.

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Что такое Бильдербергская группа

Бильдербергская группа — это международное объединение людей из мира политики и экономики.

Ежегодно проходят встречи этого сообщества, в которых принимают участие от 120 до 150 приглашенных лиц из числа высших политиков, членов правления крупных международных учреждений, значительных фондов, банков и корпораций с глобальным охватом и влиянием.

Напомним, недавно ТСН.ua собрал мнения известных публичных интеллектуалов, историков, журналистов и военных о том, каким будет будущее нашего государства