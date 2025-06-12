Чим підживити троянди у червні, щоб пишно цвіли до глибокої осені

Комплексне мінеральне підживлення для бутонізації. На початку літа трояндам потрібен збалансований склад — азот, фосфор і калій. Найкраще підійде комплексне добриво, яке можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині чи на ринку. Розчиніть добриво, дотримуючись інструкції, і поливайте кущі під корінь на вологий ґрунт. Підживлення треба проводити раз на два тижні. Це допоможе трояндам наростити міцне стебло, здорове листя та сформувати великі бутони.

Настій коров’яку або курячого посліду. Органіка — це прекрасне джерело тривалого живлення. Коров’як треба розводити у пропорції 1:10, а пташиний послід — 1:20. Розчин має настоятися упродовж трьох днів, потім його необхідно розбавити водою у пропорції 1:3. Поливати кущі необхідно так, щоб не зачіпати листя. Такий настій живитиме троянди упродовж усього сезону та зміцнюватиме корені кущів.

Деревний попіл для рясного і тривалого цвітіння. Попіл — це джерело калію та фосфору, які стимулюють формування бутонів і покращують опірність рослин до захворювань. Щоб приготувати добриво, треба склянку органіки розчинити у 10 літрах води і полити кущі під корінь. Підживлення варто проводити раз на 2-3 тижні. Такий розчин також знижуватиме кислотність ґрунту і відлякуватиме шкідників.