ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1110
Час на прочитання
1 хв

З Польщі депортують українця на Батьківщину: що він накоїв

У Польщі вирішили депортувати українця, який був неодноразово засуджений за різні злочини.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Прикордонна служба Польщі

Прикордонна служба Польщі

З Польщі депортують неодноразово засудженого українця. Чоловіка передали прикордонникам з поліції в Закопаному і тепер він очікує депортації на Батьківщину.

Про це передає Прикордонна служба Польщі.

Командир прикордонного поста в Закопаному зобов’язав громадянина України, неодноразово засудженого в Польщі, повернутися на Батьківщину.

Українець відбував 3-місячне ув’язнення у Новому Сончі та Яслі за зберігання наркотиків. У жовтні 2024 року він був засуджений остаточним вироком окружного суду в Закопаному до 1 року позбавлення волі з умовним відстроченням на 2 роки за привласнення чужої банківської картки та кілька крадіжок, пов’язаних зі зламом банківської системи.

Крім того, щодо нього було винесено 2 штрафні постанови за дрібні крадіжки: алкоголь, парфуми, а також чуже рухоме майно.

Тому правоохоронці вирішили, що дії українця загрожують безпеці та громадському порядку Польщі. Комендант прикордонної застави в Закопаному видав рішення про зобов’язання громадянина України залишити територію Польщі без визначення терміну його виконання.

Рішенням окружного суду в Закопаному українця помістили до охоронюваного центру для іноземців, куди він був доправлений під конвоєм і де чекатиме на завершення процедури депортації до України.

Раніше повідомлялося, що з Польщі депортували 46-річного українця.

Також повідомлялося, що Польща екстрадувала українського військового.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie