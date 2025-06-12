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З Польщі депортують українця на Батьківщину: що він накоїв
У Польщі вирішили депортувати українця, який був неодноразово засуджений за різні злочини.
З Польщі депортують неодноразово засудженого українця. Чоловіка передали прикордонникам з поліції в Закопаному і тепер він очікує депортації на Батьківщину.
Про це передає Прикордонна служба Польщі.
Командир прикордонного поста в Закопаному зобов’язав громадянина України, неодноразово засудженого в Польщі, повернутися на Батьківщину.
Українець відбував 3-місячне ув’язнення у Новому Сончі та Яслі за зберігання наркотиків. У жовтні 2024 року він був засуджений остаточним вироком окружного суду в Закопаному до 1 року позбавлення волі з умовним відстроченням на 2 роки за привласнення чужої банківської картки та кілька крадіжок, пов’язаних зі зламом банківської системи.
Крім того, щодо нього було винесено 2 штрафні постанови за дрібні крадіжки: алкоголь, парфуми, а також чуже рухоме майно.
Тому правоохоронці вирішили, що дії українця загрожують безпеці та громадському порядку Польщі. Комендант прикордонної застави в Закопаному видав рішення про зобов’язання громадянина України залишити територію Польщі без визначення терміну його виконання.
Рішенням окружного суду в Закопаному українця помістили до охоронюваного центру для іноземців, куди він був доправлений під конвоєм і де чекатиме на завершення процедури депортації до України.
Раніше повідомлялося, що з Польщі депортували 46-річного українця.
Також повідомлялося, що Польща екстрадувала українського військового.