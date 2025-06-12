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Из Польши депортируют украинца на Родину: что он натворил
В Польше решили депортировать украинца, неоднократно осужденного за различные преступления.
Из Польши депортируется неоднократно осужденный украинец. Мужчину передали пограничникам из полиции в Закопане и теперь он ожидает депортации на Родину.
Об этом сообщает Пограничная служба Польши.
Командир пограничного поста в Закопане обязал гражданина Украины, неоднократно судимого в Польше, вернуться на Родину.
Украинец отбывал 3-месячное заключение в Новом Сонче и Ясло за хранение наркотиков. В октябре 2024 года он был приговорен окончательным приговором окружного суда в Закопане к 1 году лишения свободы с условной отсрочкой на 2 года за присвоение чужой банковской карты и несколько краж, связанных со взломом банковской системы.
Кроме того, на него было вынесено 2 штрафных постановления за мелкие кражи: алкоголь, духи, а также чужое движимое имущество.
Потому правоохранители решили, что действия украинца угрожают безопасности и общественному порядку Польши. Комендант пограничного залога в Закопане выдал решение об обязательстве гражданину Украины покинуть территорию Польши без определения срока его исполнения.
Решением окружного суда в Закопане украинца поместили в охраняемый центр для иностранцев, куда он был доставлен под конвоем и где будет ждать завершения процедуры депортации в Украину.
Ранее сообщалось, что из Польши были депортированы 46-летний украинец.
Также сообщалось, что Польша экстрадировала украинского военного.