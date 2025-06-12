Из Польши депортируют украинца на Родину: что он натворил

Пограничная служба Польши

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Из Польши депортируется неоднократно осужденный украинец. Мужчину передали пограничникам из полиции в Закопане и теперь он ожидает депортации на Родину.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

Командир пограничного поста в Закопане обязал гражданина Украины, неоднократно судимого в Польше, вернуться на Родину.

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Украинец отбывал 3-месячное заключение в Новом Сонче и Ясло за хранение наркотиков. В октябре 2024 года он был приговорен окончательным приговором окружного суда в Закопане к 1 году лишения свободы с условной отсрочкой на 2 года за присвоение чужой банковской карты и несколько краж, связанных со взломом банковской системы.

Кроме того, на него было вынесено 2 штрафных постановления за мелкие кражи: алкоголь, духи, а также чужое движимое имущество.

Потому правоохранители решили, что действия украинца угрожают безопасности и общественному порядку Польши. Комендант пограничного залога в Закопане выдал решение об обязательстве гражданину Украины покинуть территорию Польши без определения срока его исполнения.

Решением окружного суда в Закопане украинца поместили в охраняемый центр для иностранцев, куда он был доставлен под конвоем и где будет ждать завершения процедуры депортации в Украину.

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Ранее сообщалось, что из Польши были депортированы 46-летний украинец.

Также сообщалось, что Польша экстрадировала украинского военного.