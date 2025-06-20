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В Чернобыльской зоне прогремел взрыв: что известно о последствиях (фото)
Чернобыльская зона остается опасной не только из-за радиации.
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС прогремел взрыв, который зафиксировали пограничники у границы с Беларусью.
Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).
Как оказалось, на взрывном устройстве, оставленном после российской оккупации, подорвался конь Пржевальского — редкий вид, акклиматизация которого в Чернобыльской зоне стала одним из значимых достижений природоохранников
Изуродованное тело животного было найдено возле одного из заброшенных лесных маршрутов, где ранее размещались позиции российских войск.
«Эта трагедия напоминает о длительных последствиях войны: даже после отступления оккупационных войск смертельная опасность остается — и для диких животных, и для людей», — говорится в сообщении ГАЗО.
В Госагентстве напомнили, что Чернобыльская зона пока закрыта для посещения и в дальнейшем остается опасной не только из-за радиации.
Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике заметили самого большого краснокнижного жука Украины.