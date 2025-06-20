В Чернобыльской зоне прогремел взрыв: что известно о последствиях (фото)

Чернобыльская зона / © Getty Images

Реклама

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС прогремел взрыв, который зафиксировали пограничники у границы с Беларусью.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Как оказалось, на взрывном устройстве, оставленном после российской оккупации, подорвался конь Пржевальского — редкий вид, акклиматизация которого в Чернобыльской зоне стала одним из значимых достижений природоохранников

Реклама

Изуродованное тело животного было найдено возле одного из заброшенных лесных маршрутов, где ранее размещались позиции российских войск.

Конь Пржевальского подорвался на российской мине / © Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

«Эта трагедия напоминает о длительных последствиях войны: даже после отступления оккупационных войск смертельная опасность остается — и для диких животных, и для людей», — говорится в сообщении ГАЗО.

В Госагентстве напомнили, что Чернобыльская зона пока закрыта для посещения и в дальнейшем остается опасной не только из-за радиации.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике заметили самого большого краснокнижного жука Украины.

Реклама