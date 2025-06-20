Украина "подарила" России "зубы дракона" на Сумщине: подробности

Зубы дракона / © Associated Press

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Инженерные заграждения — ключевой элемент сдерживания русского наступления. Но как оказалось, в разных направлениях ситуация с подготовкой существенно отличается.

Об этом сообщает DeepState.

По данным аналитиков возле Юнаковки, что на Сумщине уже более месяца лежат неустановленные инженерные сооружения, которые должны защищать позиции украинских бойцов. Все, что осталось на этих участках, — это некачественные окопы, легко уничтожающие вражеские дроны.

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«На данных фотографиях — окрестности населенного пункта Юнаковка и очередной подарок для кацапов, которые могут затем обустроить для себя инженерные заграждения. С разных видео, которыми с нами поделились и анализа спутниковых снимков, они лежали там на один месяц (примерно с начала зимы)», — отмечают аналитики.

В противоположность этому, в Константиновке инженерная подготовка принесла реальные плоды. Как сообщают бойцы, благодаря заранее установленным противотанковым рвам, минным заграждениям и «егоге» удалось остановить вражескую технику и пехоту.

«Противотанковый ров спас наши сраки», — комментируют военные с передовой, подчеркивая эффективность таких сооружений.

Бойцы отмечают, что главная проблема не только в строительстве, но и в том, что позиции не имеют достаточно личного состава для их удержания. Если противник захватывает такие участки, вернуть их обратно очень тяжело.

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Напомним, на отдельных направлениях в Сумской области дороги начали накрывать специальными антидроновыми сетками. Такие конструкции существенно усложняют работу вражеской аэроразведки и обеспечивают защиту от ударов беспилотников.

Также по словам военного Кирилла Сазонова, в Сумские области российская армия несет большие потери. Пока стремительного продвижения захватчиков не фиксируют. Бои ведутся за Юнаковку, но россиянам не удается взять село.

Военный говорит, что командование страны-агрессорки бросило на Сумщину элитные частей — как десант и морпехов. Впрочем, даже они терпят катастрофические потери.