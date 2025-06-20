ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
19
Время на прочтение
1 мин

Россия резко увеличила количество штурмов на фронте — Deep State (инфографика)

Россия не снижает темп наступления — в июне среднесуточное количество атак даже превысило показатели мая. Горячее всего — на Покровском направлении.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Украинские военные

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В июне 2025 года российские войска продолжают активно наступать по всей линии фронта. Если в мае среднесуточное количество штурмовых действий составляло 184, то в июне — уже 186. С 10 по 14 июня противник ежедневно совершал более 200 атак в сутки.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

Самые интенсивные боевые действия наблюдаются на Покровском направлении — 32% всех атак. Далее следуют Курский (16,4%), Новопавловский (15%), Лиманский (10,3%) и Торецкий (9,5%) отрезки фронта. В целом именно на эти пять направлений приходится 83% всех штурмов.

Штурмовые действия противника / © Deepstatemap

Штурмовые действия противника / © Deepstatemap

Напомним, в Deep State сообщили, что враг оккупировал населенный пункт в Донецкой области.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
19
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie