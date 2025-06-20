Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В июне 2025 года российские войска продолжают активно наступать по всей линии фронта. Если в мае среднесуточное количество штурмовых действий составляло 184, то в июне — уже 186. С 10 по 14 июня противник ежедневно совершал более 200 атак в сутки.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

Самые интенсивные боевые действия наблюдаются на Покровском направлении — 32% всех атак. Далее следуют Курский (16,4%), Новопавловский (15%), Лиманский (10,3%) и Торецкий (9,5%) отрезки фронта. В целом именно на эти пять направлений приходится 83% всех штурмов.

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Штурмовые действия противника / © Deepstatemap

Напомним, в Deep State сообщили, что враг оккупировал населенный пункт в Донецкой области.