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Враг оккупировал населенный пункт на Донетчине — Deep State (карта)
DeepState мониторит ситуацию, информируя о новых оккупированных территориях и продвижении войск РФ.
Российские войска захватили село Шевченко Первое в Донецкой области и продвинулись вблизи еще двух населенных пунктов.
Об этом сообщил аналитический проект Deep State.
«Враг оккупировал Шевченко Первое, а также продвинулся возле Новооленовки и Малиновки», — говорится в заявлении.
Напомним, накануне в Deep State проинформировали, что оккупанты продвинулись в Донецкой и Сумской областях, а именно в Юнаковке, возле Александро-Калиново и Одрадного.
Как сообщили в ВСУ, российские захватчики усилили Донецкое направление, перебросив туда элитные подразделения операторов беспилотников с названиями «Рубикон» и «Судна ночь». Эти бойцы хорошо зарекомендовали себя в Курской области.
Сейчас приоритетным для наступления врага является участок на Торецком направлении, считают аналитики Института изучения войны. Именно там россияне возобновили масштабные механизированные атаки.