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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Враг оккупировал населенный пункт на Донетчине — Deep State (карта)

DeepState мониторит ситуацию, информируя о новых оккупированных территориях и продвижении войск РФ.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российский военный

Российский военный / © Associated Press

Российские войска захватили село Шевченко Первое в Донецкой области и продвинулись вблизи еще двух населенных пунктов.

Об этом сообщил аналитический проект Deep State.

«Враг оккупировал Шевченко Первое, а также продвинулся возле Новооленовки и Малиновки», — говорится в заявлении.

Карта с продвижением российских войск в Донецкой области / © Deepstatemap

Карта с продвижением российских войск в Донецкой области / © Deepstatemap

Напомним, накануне в Deep State проинформировали, что оккупанты продвинулись в Донецкой и Сумской областях, а именно в Юнаковке, возле Александро-Калиново и Одрадного.

Как сообщили в ВСУ, российские захватчики усилили Донецкое направление, перебросив туда элитные подразделения операторов беспилотников с названиями «Рубикон» и «Судна ночь». Эти бойцы хорошо зарекомендовали себя в Курской области.

Сейчас приоритетным для наступления врага является участок на Торецком направлении, считают аналитики Института изучения войны. Именно там россияне возобновили масштабные механизированные атаки.

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