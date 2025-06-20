Российский военный / © Associated Press

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Российские войска захватили село Шевченко Первое в Донецкой области и продвинулись вблизи еще двух населенных пунктов.

Об этом сообщил аналитический проект Deep State.

«Враг оккупировал Шевченко Первое, а также продвинулся возле Новооленовки и Малиновки», — говорится в заявлении.

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Карта с продвижением российских войск в Донецкой области / © Deepstatemap

Напомним, накануне в Deep State проинформировали, что оккупанты продвинулись в Донецкой и Сумской областях, а именно в Юнаковке, возле Александро-Калиново и Одрадного.

Как сообщили в ВСУ, российские захватчики усилили Донецкое направление, перебросив туда элитные подразделения операторов беспилотников с названиями «Рубикон» и «Судна ночь». Эти бойцы хорошо зарекомендовали себя в Курской области.

Сейчас приоритетным для наступления врага является участок на Торецком направлении, считают аналитики Института изучения войны. Именно там россияне возобновили масштабные механизированные атаки.