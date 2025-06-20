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- Війна
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Ворог окупував населений пункт на Донеччині — Deep State (мапа)
DeepState моніторить ситуацію, інформуючи про нові окуповані території та просування військ РФ.
Російські війська захопили село Шевченко Перше у Донецькій області і просунулися поблизу ще двох населених пунктів.
Про це повідомив аналітичний проєкт Deep State.
«Ворог окупував Шевченко Перше, а також просунувся біля Новооленівки та Малинівки», — йдеться в заяві.
Нагадаємо, напередодні у Deep State поінформували, що окупанти просунулися у Донецькій та Сумській областях, а саме в Юнаківці, біля Олександро-Калинового та Одрадного.
Як повідомили в ЗСУ, російські загарбники посилили Донецький напрямок, перекинувши туди елітні підрозділи операторів безпілотників з назвами «Рубікон» і «Судна ніч». Ці бійці добре зарекомендували себе в Курській області.
Наразі пріоритетною для наступу ворога є ділянка на Торецькому напрямку, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Саме там росіяни відновили масштабні механізовані атаки.