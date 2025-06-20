Російський військовий / © Associated Press

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Російські війська захопили село Шевченко Перше у Донецькій області і просунулися поблизу ще двох населених пунктів.

Про це повідомив аналітичний проєкт Deep State.

«Ворог окупував Шевченко Перше, а також просунувся біля Новооленівки та Малинівки», — йдеться в заяві.

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Мапа з просуванням російських військ у Донецькій області / © Deepstatemap

Нагадаємо, напередодні у Deep State поінформували, що окупанти просунулися у Донецькій та Сумській областях, а саме в Юнаківці, біля Олександро-Калинового та Одрадного.

Як повідомили в ЗСУ, російські загарбники посилили Донецький напрямок, перекинувши туди елітні підрозділи операторів безпілотників з назвами «Рубікон» і «Судна ніч». Ці бійці добре зарекомендували себе в Курській області.

Наразі пріоритетною для наступу ворога є ділянка на Торецькому напрямку, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Саме там росіяни відновили масштабні механізовані атаки.