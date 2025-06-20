Российские атаки дронами по Украине могут уменьшиться: в чем причина

Шахеды / © t.me/SJTF_Odesa

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Российские атаки дронами по Украине могут временно уменьшиться из-за обострения на Ближнем Востоке.

Такое мнение высказал глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг в интервью изданию ERR.

По словам Кивисельга, Израиль имел возможность нанести удар по заводу по производству дронов в иранском Исфахане, а Украина неоднократно атаковала российские заводы по производству дронов, в частности в Елабуге. Это влияет на снабжение беспилотников русской армии.

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Глава разведки считает, что в ближайшее время интенсивность применения дронов Россией может снизиться. Он также обратил внимание на тактику РФ: в течение нескольких дней россияне запускали по 60-70 дронов, накапливая силы для одновременных массовых атак до 350-450 аппаратов. Такую же схему использовали и для применения крылатых и баллистических ракет.

Кивисельг добавил, что Россия планирует наращивать производство дронов и чаще всего атакует несколько объектов одновременно, включая гражданские постройки.

«Если раньше удары по гражданской инфраструктуре были единичными, то теперь они стали системными», — напомнил он, вспомнив недавние атаки на Киев и Одессу.

Еще один важный вывод разведчика — летнее наступление России на востоке Украины фактически застопорилось из-за упорной обороны ВСУ. Это свидетельствует об эффективности украинских защитников в отражении агрессии.

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Напомним, фото с работой ПВО или обломками дронов, опубликованные в интернете, могут стать источником разведданных для врага. Даже бортовые номера дронов позволяют противнику точно определить их маршрут и зону поражения.

«Шахеды» получают информацию о месте уничтожения своих аппаратов в реальном времени через соцсети, что позволяет корректировать маршруты атаки во время полета и снижает эффективность противовоздушной обороны.