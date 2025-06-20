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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Анна Кошмал заболела и назвала диагноз: "Стресс не проходит бесследно"

Анна Кошмал пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка призналась, что именно ее беспокоит.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал призналась, что заболела, а также назвала свой диагноз.

Артистка поделилась, что на фоне последнего массированного обстрела Киева ее начали мучить проблемы со здоровьем. В частности, на фоне стресса организм знаменитости дал сбой. Несколько дней у актрисы была высокая температура, она не вставала с постели, ведь ей было тяжело стоять на ногах, а также ангина. Анна Кошмал уже успокоила поклонников и заверила, что сейчас чувствует себя гораздо лучше.

"Стресс не проходит бесследно. Последний сильный обстрел существенно ударил по иммунке, лежала пару дней с температурой и ангиной, трудно было стоять на ногах. Сегодня я наконец на ногах", - поделилась актриса.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Впрочем, Анна Кошмал сожалеет, что из-за проблем со здоровьем не смогла провести в последний путь коллегу Юрия Фелипенко, который погиб на фронте. Прощание с актером состоялось в Киеве 19 июня.

"С Юрой не смогла попрощаться, попросила друзей это сделать за меня...", - поделилась актриса.

Напомним, 15 июня стало известно, что актер-военный Юрий Фелипенко погиб на фронте. Об этом сообщила его жена, ведущая Екатерина Мотрич. 19 июня в Киеве попрощались с погибшим защитником.

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Дата публикации
Количество просмотров
55
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