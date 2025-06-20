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Младший на 9 лет жених Леси Никитюк впервые прокомментировал пополнение в семье
Дмитрий Бабчук показал фото, как встречал возлюбленную с новорожденным сыночком.
Жених украинской ведущей Леси Никитюк, которая впервые стала мамой, высказался о появлении на свет их сына.
Так, в фотоблоге 29-летний военнослужащий Дмитрий Бабчук показал первые фото, сделанные со своей невестой и малышом. В то же время поделился трогательной историей, как узнал о своем новом статусе. По словам возлюбленного звезды, она родила 15 июня. Эта дата стала символической для семьи, ведь именно тогда в Украине праздновали День отца. Кроме того, Бабчук написал, что возлюбленная осчастливила его именно тогда, когда он находился на службе.
"Пополнение в семье. Самый большой кайф этой жизни в том, что я был на задаче и в День отца стал отцом", — поделился военный.
Отметим, о беременности Леси Никитюк стало известно еще в январе этого года. Инсайдеры ТСН.ua первыми раскрыли тайну семьи. Вскоре знаменитость подтвердила эту новость, показав свои фото на последних месяцах беременности. И после бешеного резонанса в Сети Леся сообщила, что стала мамой сына. Пока имя первенца молодожены держат в тайне.
Напомним, недавно ведущая Леся Никтюк также показала первые фото, как из роддома возвращалась домой в новом статусе.