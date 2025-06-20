Скандал в Стамбуле: почему представитель РФ Мединский кричал на переговорах

О переговорах в Стамбуле и эмоции главы делегации РФ Мединского / © Associated Press

Реклама

О закулисье переговоров в Стамбуле и эмоциях главы делегации РФ Мединского рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. По его словам, Мединский узнал, что вместе с родственниками появился в базе сайта Миротворец, поэтому перешел на крик на переговорах с украинской стороной.

Об этом Сергей Кислица рассказал в интервью для «Суспільне Новини».

Кислица рассказал, что возглавлявший украинскую делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров проводил совместные совещания перед каждым раундом переговоров. Было важно согласовать позиции и структуру обсуждений в соответствии с директивами президента.

Реклама

Во время первой встречи в Стамбуле украинская сторона решила не реагировать на ожидаемые пропагандистские заявления Мединского. Однако во втором раунде представители России проявили больше эмоций. Кислица предполагает, что этому предшествовала дезориентировавшая россиян спецоперация «Паутина», а также неудачные информационные вбросы их пропагандистов.

Мединский намекал на возможные потери среди родственников украинских чиновников

По словам Кислицы, Мединский даже намекал на возможные потери среди родственников украинских делегатов. После того, как его имя попало в Миротворец, он устроил эмоциональную лекцию на эту тему во время второго раунда в Стамбуле. Украинская сторона объяснила, что не имеет отношения к этому ресурсу, однако глава российской делегации потерял самообладание и начал обвинять Кислицу во лжи.

«Я ему напомнил, что не работаю ни на него, ни на правительство РФ, поэтому повышать голос не нужно», — заявил Кислица, добавив, что атмосфера больше напоминала заседание Совбеза ООН, а не серьезные переговоры.

Кислица также обратил внимание на постоянную риторику со стороны России, мол, украинцы пожалеют, что не приняли предложенные условия. Переговоры, по его словам, были малопродуктивны, особенно на фоне упоминаний россиян о встрече в марте 2022 года.

Реклама

Напомним, в Украине заявляют, что формат переговоров Украины с Россией в Стамбуле не может существенно изменить ситуацию с войной.

Между тем, Москва сообщила, что якобы готова согласовать дату нового раунда переговоров с Украиной.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Реклама