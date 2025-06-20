Не "Стамбул": в МИД сказали, что на самом деле нужно для мира в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица / © Associated Press

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Формат переговоров Украины с Россией в Стамбуле не может существенно изменить ситуацию с войной. Для наступления мира или хотя бы прекращения огня нужна встреча на уровне президентов двух государств.

Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сказал в интервью «Суспільному».

По словам дипломата, формат переговоров в Стамбуле не может «существенно изменить сложившуюся ситуацию», кроме договоренностей об обменах военнопленными.

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«Учитывая диктаторский характер режима в России, только один человек уполномочен — сам себя уполномочил — принимать те решения, которые способны положить конец войне или установить устойчивое прекращение огня», — отметил Кислица.

Именно поэтому на двух раундах переговоров в Стамбуле украинская делегация настаивала на необходимости подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

«Мы об этом говорили и в мае, и в июне. У россиян вместо этого совсем другая логика — что сначала мы должны выполнить их требования, а уже потом встретятся лидеры», — сказал заместитель главы МИД.

Он подчеркнул, что «вряд ли можно достичь сногсшибательных решений» без встречи двух или даже трех лидеров — вместе с президентом США Дональдом Трампом.

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Напомним, Зеленский неоднократно заявлял о готовности встретиться с Путиным, чтобы договориться об окончании войны. И вот накануне глава Кремля сказал, что тоже готов к такой встрече, но только на завершающем этапе стамбульских переговоров. В то же время российский диктатор отметил — на конечном этапе под документами должна стоять подпись «легитимной власти». Таким образом Путин в очередной раз намекнул на якобы «нелегитимность» Зеленского.

К слову, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва готова согласовать дату нового раунда переговоров с Украиной уже на следующей неделе. Это решение ожидается в ближайшие дни.