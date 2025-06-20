"Украинская армия в кризисе": Билецкий о критическом состоянии ВСУ

Андрей Белецкий

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Украинская армия находится не в лучшем состоянии, в то время как российские войска существенно улучшили управление и беспилотные возможности.

Об этом заявил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий в интервью журналистке Янине Соколовой.

По словам Белецкого, в этом году россияне значительно нарастили и улучшили взаимодействие между разными военными средствами и системами управления, в частности, в беспилотной составляющей.

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«Они подняли беспилотную составляющую на новую для себя ступень», — отметил он, добавив, что хотя эта составляющая еще не равна украинской, на некоторых участках уже приближается к паритету.

В то же время, командир подчеркнул, что украинская армия сегодня не находится в том состоянии, в котором была в 2023 году.

«Тогда российская армия не составляла бы для нас большой проблемы», — заявил Билецкий.

Он признал, что проблемы остаются, хотя боевая подготовка и улучшилась, в частности, благодаря усилиям руководителя Апостола.

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Однако, по мнению командира, для общего улучшения ситуации требуется государственный подход, особенно в восстановлении сержантского корпуса.

«Без современного сержанта армия не сможет эффективно действовать», — подчеркнул он.

Напомним, по словам Белецкого, чтобы эффективно прикрывать 52 км фронта, нужно от 5 000 до 6 000 боевых дронов. По оценке Белецкого, 5 тысяч аппаратов — это вполне достижимая цифра, учитывая общие масштабы фронта. Командир отмечает, что государство выделяет большинство необходимых средств на такие системы, однако этого недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности.

«Государство не уделяет достаточно внимания техническим деталям, именно в них и кроется суть проблемы», — подчеркнул Белецкий.

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Он добавил, что даже несколько сотен отсутствующих беспилотников могут создать уязвимые участки на фронте, ведь именно эти технические нюансы иногда определяют эффективность прикрытия.