"Українська армія в кризі": Білецький про критичний стан ЗСУ

Андрій Білецький

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Українська армія знаходиться не в найкращому стані, тоді як російські війська суттєво покращили управління та безпілотні можливості.

Про це заявив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

За словами Білецького, цього року росіяни значно наростили та покращили взаємодію між різними військовими засобами та системами управління, зокрема у безпілотній складовій.

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«Вони підняли безпілотну складову на новий для себе щабель», — зазначив він, додавши, що хоча ця складова ще не дорівнює українській, на деяких ділянках вже наближається до паритету.

Водночас командир підкреслив, що українська армія сьогодні не знаходиться у тому стані, в якому була у 2023 році.

«Тоді російська армія не складала б для нас великої проблеми», — заявив Білецький.

Він визнав, що проблеми залишаються, хоч бойова підготовка і покращилася, зокрема завдяки зусиллям керівника Апостола.

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Однак, на думку командира, для загального покращення ситуації потрібен державний підхід, особливо у відновленні сержантського корпусу.

«Без сучасного сержанта армія не зможе ефективно діяти», — підкреслив він.

Нагадаємо, за словами Білецького, щоб ефективно прикривати 52 км фронту, потрібно від 5 000 до 6 000 бойових дронів. За оцінкою Білецького, 5 тисяч апаратів — це цілком досяжна цифра, враховуючи загальні масштаби фронту. Командир зазначає, що держава виділяє більшість необхідних коштів на такі системи, проте цього недостатньо, щоб повністю задовольнити потреби.

«Держава не приділяє достатньої уваги технічним деталям, саме в них і криється суть проблеми», — наголосив Білецький.

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Він додав, що навіть кількасот відсутніх безпілотників можуть створити вразливі ділянки на фронті, адже саме ці технічні нюанси іноді визначають ефективність прикриття.