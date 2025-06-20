Йому виповнилося 61: дружина Бориса Джонсона показала фото з їхнього побачення на катері на честь свята

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

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19 червня Борису Джонсону виповнилося 61 рік. Його дружина — 37-річна Керрі — показала в Instagram, як вони провели цей святковий день. Подружжя вирушило на побачення — морську прогулянку катером, за штурвалом якого був сам іменинник.

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі зазнімкована в смугастому топі і в’язаних мінішортах, до грудей вона притискає новонароджену доньку Поппі — вона народилася 21 травня і стала четвертою спільною дитиною подружжя.

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

Борис також керував катером із маленькою донькою на руках.

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Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Зазначимо, Керрі та Борис крім новонародженої доньки виховують ще трьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, майже дворічного Френка.

Раніше, нагадаємо, дружина Бориса Джонсона показала, що подарував їй чоловік на четверту річницю весілля — він уміє дивувати.