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Йому виповнилося 61: дружина Бориса Джонсона показала фото з їхнього побачення на катері на честь свята
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії відзначив свій день народження у родинному колі.
19 червня Борису Джонсону виповнилося 61 рік. Його дружина — 37-річна Керрі — показала в Instagram, як вони провели цей святковий день. Подружжя вирушило на побачення — морську прогулянку катером, за штурвалом якого був сам іменинник.
Керрі зазнімкована в смугастому топі і в’язаних мінішортах, до грудей вона притискає новонароджену доньку Поппі — вона народилася 21 травня і стала четвертою спільною дитиною подружжя.
Борис також керував катером із маленькою донькою на руках.
Зазначимо, Керрі та Борис крім новонародженої доньки виховують ще трьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, майже дворічного Френка.
Раніше, нагадаємо, дружина Бориса Джонсона показала, що подарував їй чоловік на четверту річницю весілля — він уміє дивувати.