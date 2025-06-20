Поліція точно зупинить авто: 5 підозрілих ознак

Українська поліція / © Поліція Києва

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В Україні патрульна поліція не має права зупиняти автомобілі без визначених законодавством підстав. Проте інспектори часто звертають увагу не лише на очевидні порушення ПДР. Існує щонайменше п’ять ознак, які майже гарантовано привернуть увагу патрульних — навіть якщо водій формально не порушив правила.

Про це пише Hyser.

Підозрілий стиль водіння

Різкі перелаштування, несподівані гальмування чи надмірне прискорення без очевидної причини часто викликають підозру. Таку манеру поведінки інспектори можуть трактувати як ознаку нетверезості або браку водійського досвіду.

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Недотримання правил тонування

Правила дорожнього руху чітко регламентують світлопроникність скла: не менше 75% для лобового і 70% для передніх бокових вікон. Дзеркальне або надмірно темне тонування — заборонені. Якщо автомобіль має затемнене скло, це майже гарантовано приверне увагу поліції.

Сильно забруднений автомобіль

Бруд сам по собі не є підставою для зупинки, проте якщо разом з ним погано видно номерні знаки або забруднене лобове скло в зоні огляду — це вже порушення. За таке водія можуть оштрафувати.

Ознаки технічної несправності

Автівка, яка сильно димить, «смикається» під час руху або поводиться нестабільно під час гальмування чи повороту, викликає у патрульних обґрунтовані сумніви щодо її технічного стану. У таких випадках можливий як штраф, так і евакуація авто на штрафмайданчик.

Перевезення великих вантажів

Негабаритний вантаж у багажнику або на даху авто може викликати підозри щодо дотримання правил перевезення. Якщо у водія немає необхідних дозволів чи засобів фіксації вантажу — це привід для зупинки.

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До слова, під час зупинки поліцією водії нерідко чують запитання, які можуть здатися нетиповими або навіть підозрілими, тож експерти розповіли, на які запитання патрульних можна не відповідати.