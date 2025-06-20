Як заснути у спеку: ефективні поради, про які мало хто знає

Як заснути у спеку / © Unsplash

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Коли стовпчик термометра сягає позначки 30°C і вище, заснути може бути справжнім викликом. Наш організм найкраще засинає і спить у прохолодних умовах, оскільки під час сну температура тіла природно знижується. Коли ж у кімнаті спекотно, цей процес порушується, і організму доводиться витрачати додаткову енергію на охолодження, замість того щоб зосереджуватися на відпочинку.

Про це повідомляє Mirror.

Зберігайте прохолоду в кімнаті

Створення оптимальних умов у спальні — запорука гарного сну. Протягом дня зачиняйте штори та вікна в кімнатах, що виходять на сонце, щоб зберегти стабільну температуру в приміщенні. Однак, якщо вночі температура спадає і з’являється легкий вітерець, відчиніть вікна, щоб впустити свіже повітря. Якщо все ще занадто спекотно, скористайтеся вентилятором.

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Змініть постільну білизну

З настанням спеки обирайте постільну білизну з бавовни або інших натуральних волокон. Синтетичні матеріали, такі як поліестер, утримують тепло і можуть прилипати до шкіри, якщо ви спітнієте. Світла постільна білизна також краще пропускає повітря.

Моллі Фрешвотер, співзасновниця Secret Linen Store, радить: «Розгляньте постільну білизну зі 100% бавовни або льону, а не синтетичні суміші. Льон — унікальна тканина, яка стає міцнішою, коли волога. На відміну від бавовни, він може поглинати значну кількість вологи, не залишаючи відчуття вологості на шкірі, що робить його чудовим вибором для літніх ночей».

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Дотримуйтесь свого звичного розпорядку дня

Навіть у спекотну погоду намагайтеся дотримуватися свого звичного режиму сну та харчування. Різкі зміни у звичках можуть порушити ваш сон.

Залишайтеся зволоженими

Пити достатньо води протягом дня важливо завжди, а в спеку — особливо. Регулярно пийте воду, щоб уникнути зневоднення. Поставте склянку холодної води біля ліжка, щоб випити її, якщо прокинетеся вночі від спраги.

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Уникайте холодного душу перед сном

Хоча холодний душ освіжає вдень, увечері він може бути контрпродуктивним. Він знижує температуру шкіри, але не впливає на все тіла. Натомість, теплий душ може бути кориснішим, оскільки тепла вода змушує організм активніше охолоджуватися. Також може допомогти прикладання холодних компресів до зап’ясть і шиї.

Обмежте вживання алкоголю ввечері

Хоча у гарну погоду може виникнути спокуса випити більше алкоголю, ніж зазвичай, особливо під час пікніків чи барбекю, пам’ятайте, що надмірне вживання алкоголю ввечері може погіршити якість сну. Намагайтеся вживати алкоголь у помірних кількостях і не безпосередньо перед сном.

Обмежте споживання кофеїну

Уникайте напоїв з кофеїном у другій половині дня, оскільки вони можуть стимулювати втрату рідини організмом і призвести до зневоднення. Свіжі соки — чудова альтернатива.

Нагадаємо, міжнародна група дослідників, вивчаючи 69 видів птахів у різних частинах Західних Гат в Індії, змогла розкрити причину активного співу пернатих саме в ранкові години.

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