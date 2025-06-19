Чому птахи співають на світанку: відповідь науковців

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Міжнародна група дослідників, вивчаючи 69 видів птахів у різних частинах Західних Гат в Індії, змогла розкрити причину активного співу пернатих саме в ранкові години.

Про це йдеться в матеріалі Philosophical Transactions of the Royal Society. з посиланням на дослідження проєкту Dhvani.

Західні Гати — гірський регіон вздовж західного узбережжя Індії, занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він відомий великою різноманітністю пташиних видів — понад пів тисячі. Саме тому вчені з Корнельського університету (США) у співпраці з індійськими партнерами з проєкту Dhvani обрали цю територію для своїх досліджень.

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З метою встановлення залежності між часом доби та активністю співу, під керівництвом Віджая Рамеша вчені використали метод пасивного акустичного моніторингу. У 43 точках лісу встановили десятки мікрофонів, які автоматично фіксували звуки. Протягом кількох місяців вони зібрали понад 40 тисяч годин записів, що дозволило детально дослідити вокальну поведінку 69 пташиних видів.

Науковці перевірили чотири провідні гіпотези: кращу чутність звуків на світанку, вплив освітлення, пошук їжі та соціальні взаємодії. Результати показали, що саме соціальні фактори відіграють ключову роль.

Вівчарик довгодзьобий / © Вікіпедія

Територіальні та всеїдні птахи, як-от:

сіроголова канаркова мухоловка (Culicicapa ceylonensis),

дронго (Dicrurus),

вівчарик довгодзьобий (magnirostris) були особливо активними з самого ранку.

У вечірній же час співали лише окремі види, зокрема чорноголовий баблер (Rhopocichla atriceps).

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Дослідники дійшли висновку, що пташиний ранок пов’язаний передусім із комунікацією в межах зграї та передачею сигналів небезпеки, а не з фізичними умовами навколишнього середовища, як вважалося раніше.

Ці відкриття закликають переосмислити погляди на природу пташиного співу. Надалі вчені планують продовжити спостереження за допомогою акустичних систем та візуального моніторингу, щоб ще глибше вивчити закономірності вокалізації птахів у різних регіонах.

Нагадаємо, стало відомо, що у метеликів виявили надзвичайні здібності до астрономії.

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