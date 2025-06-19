Почему птицы поют на рассвете: ответ ученых

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Международная группа исследователей, изучая 69 видов птиц в разных частях Западных Гат в Индии, смогла раскрыть причину активного пения пернатых именно в утренние часы.

Об этом говорится в материале Philosophical Transactions of the Royal Society. со ссылкой на исследование проекта Dhvani.

Западные Гаты — горный регион вдоль западного побережья Индии, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он известен большим разнообразием птичьих видов — более полу тысячи.

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С целью установления зависимости между временем и активностью пения, под руководством Виджая Рамеша ученые использовали метод пассивного акустического мониторинга. В 43 точках леса установили десятки микрофонов, автоматически фиксировавших звуки. В течение нескольких месяцев они собрали более 40 тысяч записей, что позволило детально исследовать вокальное поведение 69 птичьих видов.

Ученые проверили четыре ведущих гипотезы: лучшую слышимость звуков на рассвете, влияние освещения, поиск пищи и социальные взаимодействия. Результаты показали, что именно социальные факторы играют ключевую роль.

Пастух длинноклювый / © Википедия

Территориальные и всеядные птицы, такие как:

сероголовая канаречная мухоловка (Culicicapa ceylonensis),

дронго (Dicrurus),

овчарик длинноклювый (magnirostris) были особенно активными с самого утра.

В вечернее время пели лишь отдельные виды, в частности черноголовый баблер (Rhopocichla atriceps).

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Исследователи пришли к выводу, что птичье утро связано прежде всего с коммуникацией в пределах стаи и передачей сигналов опасности, а не с физическими условиями окружающей среды, как считалось ранее.

В дальнейшем ученые планируют продолжить наблюдение с помощью акустических систем и визуального мониторинга, чтобы еще глубже изучить закономерности вокализации птиц в разных регионах.

Напомним, стало известно, что у бабочек обнаружили необычайные способности к астрономии.

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