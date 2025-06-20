Россия затягивает обмен пленных: эксперт назвал причины

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

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Каждый обмен пленными - сложный процесс для Украины, поскольку Россия сознательно затягивает передачу некоторых лиц, удерживая их с 2022 года.

Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины и военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.

Основная цель такой затяжки – создание напряжения в украинском обществе. Как добавил Иван Ступак, родственники пленных должны быть истощены от происходящего. Они должны винить власти, что они ничего не делают.

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«То есть логика россиян ясна — чем больше точек напряжения в различных аспектах в украинском обществе, тем лучше для понимания, чего так долго держат наших военных», — отметил Ступак.

Эксперт добавил, что существуют отдельные категории украинских военных, которых Москва вообще не хочет возвращать. В частности, речь идет о бойцах полка "Азов". Их в российском плену находятся около тысячи человек.

По словам Ивана Ступака, у РФ принципиально нет желания их возвращать. Кроме того, часто не подтверждает пребывание украинских военных в плену. А это тоже усложняет обменный процесс.

Ранее сообщалось, в пятницу, 20 июня, Украина и Россия совершили очередной обмен военнопленными. Большинство из освобожденных украинских защитников провели во вражеском плену более двух лет. Этот обмен стал важным событием для многих семей, которые долго ждали возвращения своих близких.

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А уже 19 июня прошел отдельный обмен пленными между Киевом и Москвой, проведенный в рамках стамбульских договоренностей. Тогда в Украину вернулись тяжелобольные защитники из Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.