Лікування облисіння: іспанські дослідники досягли сенсаційних результатів

Облисіння / © ТСН.ua

Реклама

Іспанські вчені з клінічної лікарні Сан-Карлос у Мадриді розробили новий препарат для лікування андрогенетичної алопеції — найпоширенішої форми випадіння волосся.

Про це пише New York Post.

За оцінками, у США близько 80 мільйонів людей страждають від цього захворювання: 50 мільйонів чоловіків і 30 мільйонів жінок. У чоловіків алопеція проявляється як залисини, у жінок — у вигляді стоншення волосся по лінії проділу.

Реклама

Новий метод, опублікований у журналі Stem Cell Research and Therapy, базується на комбінації стовбурових клітин, отриманих із жирової тканини, та енергетичної молекули АТФ.

В експериментах на мишах препарат показав разючі результати: у всіх самців волосся відросло знову, у половини — повністю, у решти — інтенсивно. У самок мишей 90% мали інтенсивне або повне відновлення волосся.

Керівник відділення дерматології лікарні Сан-Карлос Едуардо Лопес Бран пояснив, що унікальна комбінація стовбурових клітин та АТФ стимулює регенерацію волосяних фолікулів, сприяючи активному зростанню волосся. Він підкреслив, що попереду ще клінічні випробування на людях, але отримані дані відкривають нові перспективи в боротьбі з алопецією.

Попри популярність пересадження волосся, воно часто вимагає кількох процедур і має ризики.

Реклама

Експерти застерігають від безконтрольних операцій, особливо у країнах, де ця послуга популярна через доступність, зокрема в Туреччині та США.

Окрім цього, існує постфінастеридний синдром (ПФС) — важкий побічний ефект після припинення прийому препарату фінастериду, про що відкрито говорять деякі пацієнти.

Новий метод іспанських дослідників може стати значним проривом у дерматології, відкриваючи шлях до безпечнішого й ефективнішого лікування випадіння волосся.

Нагадаємо, міжнародна команда дослідників, очолювана науковцями зі Стенфордського університету, встановила, що старіння людського організму не є рівномірним процесом.

Реклама

За даними, зібраними під час масштабного молекулярного аналізу, існують два вікові періоди, коли тіло зазнає особливо стрімких змін — у середньому віці 44 та 60 років.