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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Вчені з’ясували, коли ми старіємо найшвидше: два критичні вікові етапи

Дослідники виявили два піки старіння в житті людини — середина 40-х та початок 60-х років.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Старіння

Старіння

Міжнародна команда дослідників, очолювана науковцями зі Стенфордського університету, встановила, що старіння людського організму не є рівномірним процесом.

Про це пише Science Alert.

За даними, зібраними у ході масштабного молекулярного аналізу, існують два вікові періоди, коли тіло зазнає особливо стрімких змін — у середньому віці 44 та 60 років.

«Ми не просто поступово змінюємося з часом — відбуваються кардинальні молекулярні зсуви», — пояснив генетик Майкл Снайдер. У рамках дослідження вчені відстежували понад 135 тисяч біомолекулярних змін у 108 дорослих, які протягом кількох років регулярно здавали зразки тканин, рідин і мікробіому.

На першому піку — у середині 40-х — зафіксовано значні зміни у метаболізмі ліпідів, кофеїну, алкоголю, а також у системах, пов’язаних із серцем, шкірою та м’язами. Пік на початку 60-х включав стрибки в метаболізмі вуглеводів, функціонуванні нирок, імунній регуляції.

Ці дані можуть пояснити, чому ризик багатьох вікових захворювань — зокрема Альцгеймера та серцево-судинних хвороб — зростає не поступово, а після певного порогу. Дослідники закликають до подальших вивчень, оскільки результати отримано з обмеженої вибірки людей віком від 25 до 70 років.

Нагадаємо, усе більше наукових досліджень припускають, що хвороба Альцгеймера може бути викликана не лише старінням мозку, а й певною бактеріальною інфекцією. Це може кардинально змінити підхід до її профілактики та лікування.

Дослідницька група на чолі з мікробіологом Яном Потемпою з Університету Луїсвілля з’ясувала, що інфекція, яка розпочинається в ротовій порожнині, може колонізувати мозок і стимулювати вироблення бета-амілоїду (Aβ) — білка, який пов’язують із виникненням хвороби.

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