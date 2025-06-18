Перевірений рецепт домашнього квасу на дріжджах

Квас — це справжня літня класика, що чудово втамовує спрагу та дарує приємний, освіжаючий смак. Шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться своїм перевіреним рецептом домашнього квасу, який користується великою популярністю в його ресторані. Приготування квасу вдома, як зазначає Клопотенко, є напрочуд простим процесом, доступним кожному.

Для приготування 2,5 літрів квасу вам знадобляться:

Готуємо хлібну основу. Наріжте житній хліб невеликими кубиками, приблизно 1,5 на 1,5 см.

Розкладіть нарізаний хліб на сухій пательні (без додавання олії) та підсушіть до утворення твердої скоринки. Це додасть квасу характерного кольору та аромату.

Візьміть невеликий шматочок живих дріжджів (2 г) і розкришіть їх руками у миску. Чим дрібніше ви їх подрібните, тим краще вони розчиняться. Додайте до дріжджів близько 100 мл води і 2 столові ложки цукру. Добре перемішайте, щоб цукор повністю розчинився, і залиште суміш на деякий час, щоб дріжджі «ожили».

Перекладіть підсушені хлібні кубики у чисту трилітрову банку з кришкою, що закручується. Влийте туди активовані дріжджі з цукром. Додайте решту цукру.

Долийте воду до самого верху банки, легко перемішайте вміст.

Нещільно закрийте банку кришкою (щоб повітря могло виходити) і залиште її бродити за кімнатної температури. Час приготування квасу залежить від температури навколишнього середовища: у спекотну погоду процес може зайняти мінімум часу — від 1 до 4 днів. Чим довше ви витримуватимете квас, тим більш насиченим та різким буде його смак.