Морпех из Мариуполя женился после плена: она писала письма, а он терпел пытки

Морпех Дмитрий Черный и его невеста Диана Щикот

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На следующий день после возвращения из российского плена 23-летний морской пехотинец Дмитрий Черный сделал предложение своей возлюбленной. Его девушка, 24-летняя Диана Щикот из Кропивницкого ждала его более трех лет.

Историю этой пары рассказало британское издание The Guardian

Все это время Диана писала письма любимому, которые долго не попадали к адресату. А Дмитрий переживал жестокие пытки и старался не думать о ней и своих родных, которых, казалось, он больше никогда не увидит.

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Последняя переписка перед пленением

Дмитрий Черный вступил в ряды морской пехоты в конце 2021 года, решив, что его первоначальная идея о юридическом образовании ему не подходит. После базовой подготовки в Херсоне он попал на службу в азовский порт Мариуполь.

В самом начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года 501-я бригада, в которой служил Черный, одной из первых вступила в прямой бой с российскими оккупантами. Впоследствии он присоединился к защитникам «Азовстали».

Под российскими обстрелами Дмитрий 12 марта написал сообщение Диане в мессенджере, воспользовавшись Интернетом от терминала Starlink. Он написал, что у него все хорошо и добавил: «Я так тебя люблю и скучаю по тебе. Надеюсь, у тебя все хорошо. Надеюсь, ты пришлешь мне сообщение».

Диана ответила, попросив позвонить, и сказала, что ждет его.

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Но в следующий раз влюбленным удалось пообщаться только почти через три года. 12 апреля украинским защитникам «Азовстали» приказали сложить оружие и морпех оказался в плену.

Лишь незадолго до своего освобождения Дмитрий получил одно из сотен писем от любимой, которое ему наконец передала охрана российской тюрьмы. Когда охранник передал ему сложенный клочок бумаги, он увидел на нем контур сердечка и по его щекам потекли слезы.

Пытки в плену

Все это время, когда морпеха Дмитрия Черного удерживали сначала в Оленовке, а затем в российском Камышине, он старался не думать о Диане и своих родных. Это был его способ выжить.

«Включить режим, будто ты родился в плену», — объяснил потом он.

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Украинских пленных удерживали по 10 человек в четырехместных камерах. Там нельзя было поднимать голову или разговаривать. За окном — только звуки радио с российской пропагандой.

Украинцев заставляли учить гимн России и «Катюшу». За малейшее неповиновение били палками, электрошокерами, отправляли в карцер. Иногда — травили на них собак.

Во время допросов надевали мешок на голову, подключали электрические провода к пальцам, били шокером между ног. Все для того, чтобы выбить признание в том, чего не делал.

Из плена — на свадьбу

Дмитрия Черного освободили во время обмена 19 апреля. Уже на следующий день он сделал предложение любимой, а недавно пара поженилась.

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Диана говорит, что любимый остался таким же, каким был тогда, когда она его видела в последний раз перед большой войной — 1 января 2022 года.

«Для меня он не изменился», — говорит девушка.

Однако адаптация к свободной жизни после трех лет издевательств в плену на самом деле непростая. Дмитрий Черный проходит реабилитацию. Со времени возвращения с ним работали трое психологов.

«С частичным успехом», — признается он.

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Напомним, во время обмена пленными в Украину вернулся боец, все родственники которого остались на оккупированных территориях.