- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 2 мин
В цветочном платье и на шпильках: Анна Саливанчук в кокетливом образе посетила премьеру фильма "Материалисты"
В Киеве состоялся премьерный показ фильма с Дакотой Джонсон в главной роли.
В Киеве, в кинотеатре Multiplex в ЦУМе, состоялась премьера романтической комедии «Материалисты» , главные роли в котором сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс.
Мероприятие посетили актриса Анна Саливанчук, ведущие Соломия Витвицкая и Наталья Островская, певица Marietta и другие.
Самый кокетливый образ на премьере продемонстрировала Анна Саливанчук. На ней было белое мини-платье с цветочным принтом, белыми пуговицами, рюшами с прошивкой, поясом в тон и объемными рукавами. Свой лук актриса дополнила белыми лакированными туфлями-лодочками на шпильках и белой сумкой с бело-красно-черной ручкой.
Анна сделала стильную прическу, нежный макияж, белый маникюр и завершила лук украшениями от Van Cleef&Arpels.
О фильме:
Это романтическая история от сценаристки и режиссера Селин Сон о молодой и амбициозной брачной менеджерке из Нью-Йорка — Люси. Она помогает людям обретать любовь. Но однажды девушка сама столкнулась с выбором: идеальный новый мужчина или несовершенный бывший?
Фильм "Материалисты" уже в украинском прокате.