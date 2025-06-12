В цветочном платье и на шпильках: Анна Саливанчук в кокетливом образе посетила премьеру фильма "Материалисты"

Анна Саливанчук

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В Киеве, в кинотеатре Multiplex в ЦУМе, состоялась премьера романтической комедии «Материалисты» , главные роли в котором сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс.

Мероприятие посетили актриса Анна Саливанчук, ведущие Соломия Витвицкая и Наталья Островская, певица Marietta и другие.

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Евгения Барилко и Соломия Витвицкая/Фото David Neparidze

Анна Луценко и Наталья Островская/Фото David Neparidze

Самый кокетливый образ на премьере продемонстрировала Анна Саливанчук. На ней было белое мини-платье с цветочным принтом, белыми пуговицами, рюшами с прошивкой, поясом в тон и объемными рукавами. Свой лук актриса дополнила белыми лакированными туфлями-лодочками на шпильках и белой сумкой с бело-красно-черной ручкой.

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Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Анна сделала стильную прическу, нежный макияж, белый маникюр и завершила лук украшениями от Van Cleef&Arpels.

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Елена Момот, Снежана Успенская, Ольга Бондарчук, Анна Луценко, Marietta и Алена Гром/Фото David Neparidze

Алена Гром, Анна Луценко, Ольга Федорущенко и Ольга Бондарчук/Фото David Neparidze

Лала Цукерман, Анна Луценко, Алина Онопа, Елена Момот и Алена Гром/Фото David Neparidze

Дарья Лотоцкая и Екатерина Петренко/Фото David Neparidze

Дана Маслюк/Фото David Neparidze

О фильме:

Это романтическая история от сценаристки и режиссера Селин Сон о молодой и амбициозной брачной менеджерке из Нью-Йорка — Люси. Она помогает людям обретать любовь. Но однажды девушка сама столкнулась с выбором: идеальный новый мужчина или несовершенный бывший?

Фильм "Материалисты" уже в украинском прокате.

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