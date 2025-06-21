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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью в Кременчуге раздались взрывы

Полтавская область под атакой вражеских беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Associated Press

В ночь на 21 июня в Кременчуге раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Кременчуге на Полтавщине слышны взрывы, сообщили Общественному местному жителю», — сообщает издание.

Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время в регионе фиксируется около 18 вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в пятницу, 20 июня, в результате удара российского ударного беспилотника «Ланцет» был поврежден многоквартирный дом в Сумах.

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