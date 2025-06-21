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- Украина
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Ночью в Кременчуге раздались взрывы
Полтавская область под атакой вражеских беспилотников.
В ночь на 21 июня в Кременчуге раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Кременчуге на Полтавщине слышны взрывы, сообщили Общественному местному жителю», — сообщает издание.
Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.
Мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время в регионе фиксируется около 18 вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в пятницу, 20 июня, в результате удара российского ударного беспилотника «Ланцет» был поврежден многоквартирный дом в Сумах.