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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вночі у Кременчуці пролунали вибухи

Полтавська область під атакою ворожих безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Associated Press

У ніч проти 21 червня в Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Кременчуці на Полтавщині чутно вибухи, повідомили Суспільному місцеві жителі», — повідомляє видання.

Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Моніторингові канали повідомляють, що наразі у регіоні фіксується близько 18 ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 21 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у п’ятницю, 20 червня, внаслідок удару російського ударного безпілотника «Ланцет» було пошкоджено багатоквартирний будинок у Сумах.

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