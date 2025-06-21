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Вночі у Кременчуці пролунали вибухи
Полтавська область під атакою ворожих безпілотників.
У ніч проти 21 червня в Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Кременчуці на Полтавщині чутно вибухи, повідомили Суспільному місцеві жителі», — повідомляє видання.
Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
Моніторингові канали повідомляють, що наразі у регіоні фіксується близько 18 ворожих безпілотників.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 21 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у п’ятницю, 20 червня, внаслідок удару російського ударного безпілотника «Ланцет» було пошкоджено багатоквартирний будинок у Сумах.