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- Війна
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Втрати Росії станом на 20 червня: Генштаб оновив цифри
Росіяни стрімко втрачають техніку та особовий склад на фронті.
Станом на ранок 20 червня знищено 1 010 390 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1010390 (+1060) осіб
танків — 10955 (+1)
бойових броньованих машин — 22865 (+5)
артилерійських систем — 29393 (+19)
РСЗВ — 1421
засоби ППО — 1188
літаків — 416
гелікоптерів — 337
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 41422 (+123)
крилаті ракети — 3369
кораблі / катери — 28 од
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн / — 52617 (+116)
спеціальна техніка — 3920 (+0)
Нагадаємо, українські військові атакували аеродром «Саваслейка» у Нижегородській області Росії — звідки злітають винищувачі МіГ-31К, що є носіями «Кинджалів». Там були уражені два ворожих військових літаки.