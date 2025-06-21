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Магнітна буря 21 червня: яка її потужність
Прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
У суботу, 21 червня, активність Сонця послабиться і буде на низькому рівні. Це - К-індекс-2.7. Магнітна буря буде зеленого рівня.
Про це стало відомо з даних ресурсу meteoagent.
За інформацією науковці, за останню добу на Сонці відбулися один спалах класу В, чотири спалахи класу С, один спалах класу М і один спалах класу Х1,9. Геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.
Зауважимо, що високу сонячну активність фіксують майже два тижні. Втім, напередодні магнітний вплив опустився до зеленого рівня - К-індексу 3.3.
Зауважимо, вплив магнітної бурі може відчуватися навіть після того, як вона послабилася. Саме тому медики радять нормалізувати сон, більше перебувати на свіжому повітрі, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та каву.
Нагадаємо, ми писали про те, як допомогти своєму організму пережити спеку. Правила поведінки в спеку на вулиці залишаються незмінними вже багато років. Найголовніше, треба пам'ятати, що не можна залишатися під сонячним промінням надто довго.