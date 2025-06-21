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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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365
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Магнітна буря 21 червня: яка її потужність

Прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

У суботу, 21 червня, активність Сонця послабиться і буде на низькому рівні. Це - К-індекс-2.7. Магнітна буря буде зеленого рівня.

Про це стало відомо з даних ресурсу meteoagent.

За інформацією науковці, за останню добу на Сонці відбулися один спалах класу В, чотири спалахи класу С, один спалах класу М і один спалах класу Х1,9. Геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

Зауважимо, що високу сонячну активність фіксують майже два тижні. Втім, напередодні магнітний вплив опустився до зеленого рівня - К-індексу 3.3.

Магнітна буря 21 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 21 червня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, вплив магнітної бурі може відчуватися навіть після того, як вона послабилася. Саме тому медики радять нормалізувати сон, більше перебувати на свіжому повітрі, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та каву.

Нагадаємо, ми писали про те, як допомогти своєму організму пережити спеку. Правила поведінки в спеку на вулиці залишаються незмінними вже багато років. Найголовніше, треба пам'ятати, що не можна залишатися під сонячним промінням надто довго.

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Дата публікації
Кількість переглядів
365
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