Магнитная буря 21 июня: какая ее мощность

Магнитная буря. / © pixabay.com

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В субботу, 21 июня, активность Солнца ослабит и будет на низком уровне. Это – К-индекс-2.7. Магнитная буря будет зеленого уровня.

Об этом стало известно из данных ресурса meteoagent.

По информации ученые, за последние сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В, четыре вспышки класса С, одна вспышка класса М и одна вспышка класса Х1,9. Геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

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Заметим, что высокую солнечную активность фиксируют около двух недель. Впрочем, накануне магнитное воздействие опустилось до зеленого уровня – К-индексу 3.3.

Магнитная буря 21 июня. Фото: meteoagent.

Заметим, что влияние магнитной бури может ощущаться даже после того, как она ослабла. Именно поэтому медики советуют нормализовать сон, больше находиться на свежем воздухе, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и кофе.

Напомним, мы писали о том, как помочь своему организму пережить жару. Правила поведения в жару на улице остаются неизменными уже многие годы. Самое главное, нужно помнить, что нельзя оставаться под солнечными лучами слишком долго.